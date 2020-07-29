В Казани скончался доцент юрфака КФУ. Он проработал в вузе почти 34 года

После долгой болезни ушёл из жизни кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Блажко Петр Корнеевич. Об этом сообщается в группе студенческого совета факультета.

"Юридический факультет КФУ выражает искренние соболезнования родным и близким Петра Корнеевича. Помним, любим, скорбим!" - пишут студенты.

Отметим, что Блажко несколько лет работал судьей. В 1983 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему "Совокупность правонарушений по советскому праву", после чего стал преподавать в университете. Он является автором трех учебно-методических пособий по истории государства и праву зарубежных стран.