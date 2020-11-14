Скончался старейший священнослужитель Казанской епархии Николай Ушаков. Ему было 96 лет

Вчера, 13 ноября, скончался старейший клирик Казанской епархии Николай Ушаков. Об этом сообщается на сайте епархии. Он несколько дней не дожил до своего 97-го дня рождения.

Протоиерей Ушаков являлся настоятелем Никольского кафедрального собора в Казани, расположенного по адресу Баумана, 5. Он родился 17 ноября 1923 года в Воронежской области, отец Николая Ушакова был расстрелян за веру в Бога, указано на сайте собора. В 1942 году был ранен на фронте, лечился в Казани, позже был направлен работать на эвакуированный в столицу Татарстана 23-й Ленинградский завод. В эти годы Ушаков регулярно посещал храм, в 1958 году стал диаконом, в 1961 - назначен штатным священником в Никольский собор, где и прослужил 60 лет.

"Многообразные и ревностные труды маститого пастыря Казанской епархии снискали ему заслуженное уважение и любовь многих людей. Его ревностные труды по справедливости были отмечены наградами Русской Православной Церкви, которой он беззаветно служил всю свою жизнь. Протоиерей Николай был яркой личностью, он искренне совершал служение Церкви и народу Божьему. Вся его жизнь — достойный пример следования своему призванию", - говорится в тексте соболезнования, которое по случаю смерти Ушакова выразил Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Отпевание состоится 15 ноября в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре