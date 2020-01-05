«Спасибо, что была». Писательница из Татарстана Маргарита Небольсина скончалась в день своего юбилея

Накануне, 4 января, скончалась писательница, заслуженный работник культуры Татарстана, кандидат филологических наук, пресс-секретарь Академии наук РТ Маргарита Небольсина. В этот день ей исполнилось 65 лет. Сердце Маргариты Викторовны остановилось в 23:59. Об этом сообщили в Союзе писателей республики, выразив соболезнования родным и близким. Сообщается, что женщина скончалась после продолжительной болезни.

«... встретив 65-летний юбилей, за 1 минуту до начала нового дня, нас оставила МАРГАРИТА НЕБОЛЬСИНА... ... ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ, РИТА...ПОМНИМ. СПАСИБО, ЧТО БЫЛА, ДО СВИДАНИЯ!» - написал известный казанский поэт Тимур Алдошин.

Прощание с Маргаритой Небольсиной состоится завтра, 6 января, в 11:30 на Арском кладбище в Казани.

Маргарита Небольсина родилась в Казани 4 января 1955 года, работала референтом правления Республиканского общества «Знание», ответственным секретарем Вахитовского общества книголюбов. С 2007 года - пресс-секретарь Академии наук Республики Татарстан. Награждена медалью «В память 1000-летия Казани» (2009). Ее научные статьи и прозаические произведения печаталась в различных изданиях. В 2009 году выпустила сборник прозы «Господи, не бросай меня в терновый куст!». В 2011 году – книгу «Смысл жизни разгадать пыталась я…» о жизни и творчестве Рустема Кутуя.

Выражаем соболезнования родным и близким Маргариты Небольсиной.