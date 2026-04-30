Футбольная школа «Атлант»
помогает детям от 3 лет раскрывать уверенность и любовь к движению через игровые тренировки. Занятия проходят под руководством опытных тренеров, а главная цель школы — помочь ребёнку расти сильным физически и уверенным в себе.Преимущества школы «Атлант»:
— Развитие личности через спорт
— футбол как инструмент воспитания
— Комплексный подход к развитию
— футбольные навыки, физическая подготовка, игровое мышление и уверенность в действиях
— Бережное отношение к здоровью
— нагрузки по возрасту, безопасность и профилактика травм, правильное физическое развитие
— Сильный тренерский состав
— квалифицированные тренеры с профильным образованием
— Внимание к каждому ребёнку
— поддерживающая атмосфера и внимание каждому
— Осознанный подход к обучению
— детей учат понимать игру, принимать решения и видеть полеАкции и ближайшие мероприятия:
— с 1 по 10 июля на базе отдыха «Яльчик» (Марий Эл) пройдет футбольный лагерь от «Атлант» — дополнительную информацию можно узнать здесь
