Подборка сервисов, компаний и пространств, которые делают жизнь мам легче и комфортнее
Материнство — это радость, ответственность и постоянный ритм без пауз. В этом потоке особенно важно иметь опору: сервисы, которые экономят время, специалисты, которым можно доверять, и места, где комфортно и маме, и ребёнку.
Проект «Все для мам» собрал компании, помогающие решать ежедневные задачи — от здоровья и развития ребёнка до ухода за собой и организации быта. Это гид по решениям, которые делают жизнь спокойнее и удобнее.
клиники для всей семьи
«Бэби Вита Дент» и «Белая Сова» — семейная стоматология в Казани, где заботятся не только о здоровье зубов, но и о спокойствии пациентов. Это пространство, в котором объединены детская и взрослая стоматология, позволяя решать все вопросы лечения в одном месте и без лишних визитов.

Здесь ребёнок и родитель могут пройти консультацию, лечение или профессиональную гигиену в одно посещение — удобно для семьи и комфортно по времени. В клинике создают атмосферу, в которой детям не страшно, а взрослым — понятно и спокойно.

Одна из особенностей — возможность лечения зубов во сне для детей и взрослых. Этот формат помогает провести лечение без стресса, особенно если требуется большой объём процедур или пациенту сложно долго находиться в кресле.

Клинику выбирают за бережный подход, современные методы лечения и ощущение уверенности, с которым сюда возвращаются всей семьёй.
Семейная стоматология «Белый кит» — современная клиника в Казани, где заботятся о здоровье улыбки всей семьи. Здесь принимают и взрослых, и детей, создавая спокойную атмосферу, в которой лечение проходит без стресса. Клиника открылась в декабре 2023 года и уже успела завоевать доверие пациентов благодаря внимательному подходу и комфортной обстановке.

Особое внимание уделяется детям: врачи помогают маленьким пациентам спокойно познакомиться со стоматологией и делают акцент на профилактике, чтобы сохранить здоровье зубов на долгие годы.

Преимущества стоматологии «Белый кит»:
— современное оборудование
— приём взрослых и детей в одной клинике
— тёплая и спокойная атмосфера без страха лечения
— акцент на профилактике и заботе о здоровье зубов
— врачи регулярно повышают квалификацию
— клинику возглавляет специалист с опытом более 19 лет

Акции стоматологии «Белый кит» →
ОТДЫХ И ДОСУГ
VR Land — клуб виртуальной реальности, где игры превращаются в настоящее приключение. Здесь доступны десятки сценариев: от шутеров и RPG до квестов и фантастических миров. А главное — в центре можно организовать детский день рождения под ключ с играми, развлечениями и отдельным залом для праздника.

Преимущества VR Land:
— VR-арена со свободным перемещением и несколькими играми на выбор
— более 11 игр, 17 режимов и 27 игровых локаций
— единственные в Казани VR-гонки
— игровые автоматы, Playstation 5 и стационарные VR-аттракционы
— собственный штат ведущих и аниматоров
— отдельные залы для анимаций, дискотек и шоу

В центре доступны пакетные программы праздников с VR-играми, развлечениями и банкетной зоной.

Акция: на пакетные предложения действует скидка до 30%. Отличный повод подарить ребёнку день рождения, который он будет вспоминать ещё долго.
MazaPark — крупнейший парк развлечений в Казани, где можно провести насыщенный семейный день. Пространство площадью более 10 000 м² на двух этажах объединяет десятки развлечений: боулинг, роллердром, лазертаг, VR-аттракционы, 5D-кинотеатр, бильярд, настольный теннис, караоке и детскую зону Maza Кидс. Это место, куда приходят всей семьёй — поиграть, отметить день рождения ребёнка или просто активно провести выходной.

Главная особенность — единый билет на все развлечения: оплатив вход один раз, гости могут пробовать разные активности без доплат.

Преимущества MazaPark:
— единый билет без доплат на большинство развлечений
— более 10 000 м² игровых и развлекательных зон
— развлечения для детей разных возрастов
— удобный формат для детских дней рождения
— возможность отдыхать всей семьёй в одном месте
— дети до 6 лет проходят бесплатно

Акции:
— бонусная программа: 300 бонусов при регистрации и до 20% кешбэка
— до 50% оплаты еды и напитков бонусами
— скидка 15% на единый билет по промокоду PROKAZAN при покупке на сайте (до 30.04.2026).
Кулинарная студия «Тарелка» — формат, где дети не просто развлекаются, а готовят, общаются и проводят время с интересом.

Здесь уже всё организовано: в программе мастер-класс с шеф-поваром, обед или ужин из 2−3 блюд, которые участники готовят сами, молочный коктейль и уютный зал для праздника.

Родителям не нужно думать ни о сценарии, ни о еде — команда берёт планирование на себя. Две стильные локации в центре города, уютная атмосфера и по-настоящему вкусный формат.

Преимущества студии «Тарелка»:
— 10 лет опыта организации вкусных праздников
— кулинарный мастер-класс с шеф-поваром и практические навыки готовки
— возможность провести мероприятия разной направленности: детские и взрослые дни рождения, корпоративы, девичники, гастровечера и выпускные
— формат «всё включено»

Также в студии регулярно проводятся тематические сборные мастер-классы по мотивам популярных фильмом и сериалов.

Акции: 
— при бронировании выпускного до конца апреля по промокоду PROKAZAN — учитель бесплатно
— скидка 300 рублей на сборные мастер-классы по расписанию
образование и развитие
Футбольная школа «Атлант» помогает детям от 3 лет раскрывать уверенность и любовь к движению через игровые тренировки. Занятия проходят под руководством опытных тренеров, а главная цель школы — помочь ребёнку расти сильным физически и уверенным в себе.

Преимущества школы «Атлант»:
— Развитие личности через спорт — футбол как инструмент воспитания
— Комплексный подход к развитию — футбольные навыки, физическая подготовка, игровое мышление и уверенность в действиях
— Бережное отношение к здоровью — нагрузки по возрасту, безопасность и профилактика травм, правильное физическое развитие
— Сильный тренерский состав — квалифицированные тренеры с профильным образованием
— Внимание к каждому ребёнку — поддерживающая атмосфера и внимание каждому
— Осознанный подход к обучению — детей учат понимать игру, принимать решения и видеть поле

Акции и ближайшие мероприятия:
— с 1 по 10 июля на базе отдыха «Яльчик» (Марий Эл) пройдет футбольный лагерь от «Атлант» — дополнительную информацию можно узнать здесь, здесь и здесь

— фирменная сумка для обуви за отзыв о школе — подробнее по ссылке
STAR Centre — творческая лаборатория, где дети и подростки получают музыкальное образование, сочетая академическую базу и современные практики.

Здесь ребёнок не только учится играть или петь, но и пробует себя в создании музыки, выступлениях и работе со сценой. Пространство центра выстроено как полноценная творческая среда.

Преимущества STAR Centre:
— большой выбор направлений: вокал, гитара, барабаны, клавиши, саксофон, режиссура, диджеинг, и др
— несколько филиалов в Казани
— оборудованные репетиционные классы и настоящий концертный зал на берегу озера Кабан!
— собственная студия звукозаписи
— регулярные мастер-класс, концерты, участие в фестивалях и конкурсах
— свой продюсерский центр для развития талантов
— наставники — действующие музыканты и выпускники профильных академий

Ребёнок получает не только навыки, но и уверенность в себе и опыт выступлений.

Акция: скидка 50% на первое пробное занятие при записи на сайте.
BiKE kids — единственная школа в Казани, где детей обучают навыкам управления электробеговелами и мотоциклами на базе мотошколы BKE. Здесь ребёнок не просто катается, а осваивает технику, развивает координацию, дисциплину и уверенность в себе. Занятия подходят для детей от 3 лет и проходят в индивидуальном формате или в секциях.

Преимущества BiKE kids:
— обучение детей от 3 лет
— единственная школа такого формата в Казани
— самый большой мотопарк в городе
— более 15 детских мотоциклов и электробеговелы
— техника подбирается под рост и возраст
— выдается полная защитная экипировка
— в зимний период занятия проходят в теплом ангаре, летом на открытой площадке

Акция: для читателей проекта пробное занятие — 2000 рублей.
Лето в городе может стать временем роста, а не просто отдыха. «Формула успеха» — городской лагерь для детей 7−12 лет, где каникулы проходят без гаджетов, но с интересом и пользой.

Программа сочетает обучение и активный отдых: дети знакомятся с биографиями великих людей, развивают память, чтение и мышление, учатся общаться, выступать и работать в команде. Каждый день наполнен занятиями, играми, прогулками и выездными мероприятиями.

Преимущества лагеря «Формула успеха»:
— развитие ключевых навыков: чтение, память, коммуникация
— насыщенная программа с мастер-классами и квестами
— ежедневная активность и выездные экскурсии
— небольшие группы и внимание к каждому ребёнку
— трёхразовое питание и комфортная среда
— еженедельные праздники и итоговый концерт

Это формат, где ребёнок отдыхает, развивается и находит новых друзей.

Акция: скидка 30% для читателей до 30 апреля.
Образовательный центр «Одарённый ребёнок» — математика для тех, кто любит решать задачи
Образовательный центр помогает детям с 5 лет и до 11 класса разобраться в математике глубже, чем дают в школе, и готовиться к олимпиадам — от районных до всероссийских. Здесь не просто натаскивают, а учат думать, искать нестандартные подходы и не бояться сложных задач.

Что в итоге получает ребёнок:
• Уверенные знания, которых хватает, чтобы выступать на олимпиадах любого уровня
• Привычку рассуждать и анализировать — это пригодится не только на математике
• Подготовку, выстроенную так, чтобы было интересно и не перегорел

Почему родители выбирают их:
• Преподаватели — опытные тренеры, которые сами прошли олимпиадный путь и знают, что реально работает
• Занятия построены так, что ребёнок не сидит в толпе — педагог видит, где нужна помощь, а где можно дать задачу посложнее
• Система подготовки поэтапная: от базы до олимпиадных вершин, без скачков и лишнего стресса
• Более 1000 призеров республиканских олимпиад, более 80 призеров всероссийской, три призера международной олимпиады.

Акция: при оплате до конца мая — сентябрь по ценам текущего года. Отличный момент начать подготовку заранее и закрепить выгодные условия.
Когда ребёнок не просто учится, а начинает создавать. MakerLab — образовательное пространство для детей от 5 до 17 лет, где технологии сочетаются с проектным мышлением и практикой.

Здесь обучение строится иначе: каждую неделю участники работают над реальными проектами, пробуют себя в роли инженеров и учатся доводить идеи до результата. Такой подход помогает не только освоить знания, но и уверенно применять их на практике.

Преимущества MakerLab:
— проектный формат: обучение через создание реальных проектов
— подготовка к олимпиадам и конкурсам
— развитие инженерного мышления и навыков будущего
— работа в команде и умение презентовать идеи
— программы для детей от 5 до 17 лет

MakerLab — это возможность увидеть, к чему у ребёнка есть интерес, и дать ему инструменты для развития.

Акция: по промокоду PROKAZAN — скидка 10%.
Детский ИТ-парк — первая в России детская ИТ-лаборатория, которая находится в ИТ-парке им. Башира Рамеева, где ребята создают игры, роботов, сайты и приложения.

Преимущества Детского ИТ-парка:
— Курсы для детей любого возраста.
— Каникулярные программы (5‑дневные) для детей.
— Формирование актуальных навыков: программирование, робототехника, 3D‑моделирование и др.
— Обучение созданию игр, мультфильмов и персонажей; моделированию 3D‑объектов; сборке роботов с анимированными движениями; работе с искусственным интеллектом; освоению языков программирования; разработке собственных приложений и сайтов; изучению основ дизайна.
— Современные лаборатории, классы и мастерские с 3D‑принтерами.

Акция: приходите на бесплатную экскурсию и получите подарок для ребенка!
Студия 401 — музыкальное пространство в центре Казани, где ребёнок может раскрыть себя через музыку и попробовать разные направления: вокал, фортепиано, гитару, барабаны или бас-гитару. Здесь не просто учат, а помогают почувствовать музыку и уверенно выйти на сцену.

Занятия проходят индивидуально: преподаватели выстраивают программу под цели и интересы ученика. Обучение подходит как для начинающих, так и для тех, кто уже занимается музыкой и хочет развиваться дальше.

Преимущества Студии 401:
— обучение на популярных инструментах и вокалу
— индивидуальная программа занятий
— преподаватели — практикующие и выступающие артисты
— репетиции с другими музыкантами
— регулярные концерты с живой группой
— удобное расположение в центре города

Акция: по промокоду PROKAZAN — первое пробное занятие бесплатно (60 минут).
Унискул — современное образовательное пространство с обучением по ФГОС и углублённым английским языком, где сочетаются сильная академическая база и внимательное отношение к каждому ученику.

Здесь выстроена поддерживающая среда: дети учатся в атмосфере уважения, доверия и сотрудничества, раскрывают свои способности и находят друзей. Образование дополняется развитием навыков, которые важны в реальной жизни — от ответственности до критического мышления. Школа полного дня помогает родителям быть спокойными за ребёнка: учеба, питание, помощь с заданиями и досуг — всё организовано в одном месте.

Преимущества школы Унискул:
— мультиязычная образовательная среда
— грантовая программа Унискул для академически успешных учеников 4−10 классов
— подготовка к поступлению в ведущие университеты России и мира
— 20 учеников в классе и два наставника на класс
— школа полного дня и полноценное 4-х разовое питание
— сильное родительское сообщество и регулярные мероприятия

Также в школе существует Центр неформального образования с более чем 30 секциями и клубами по интересам, летними программами

Акция: по пригласительному в галерее вы сможете посетить любое первое занятие бесплатно, записаться можно по QR-коду
Школа Топ — это школа с углубленным изучением ИТ-технологий и английского языка. В школе дети изучают программирование, робототехнику, разработку игр, сайтов, мобильных приложений, двухмерный и трехмерный дизайн. Здесь в приоритете психологический комфорт наравне с высокими результатами.

Образование здесь построено через практику: с первых занятий дети вовлечены в проекты, пробуют разные направления и постепенно находят своё. Программа выстроена на годы вперёд — от первых шагов до осознанного выбора профессии. Важная часть — атмосфера: поддержка наставников, понятная обратная связь для родителей и комфортная среда, где ребёнок раскрывается без давления.

Преимущества Школы Топ:
— углубленное изучение ИТ-технологий, комплексная программа от программирования до создания мобильный приложений
— погружение в английский язык: ежедневные занятия, разговорный клуб с носителем языка и театральные постановки «Английская драма»
— практика с первого занятия
— наставники из ИТ-индустрии, умеющие говорить с детьми