В Казани скончался зампредседателя Комитета по транспорту Николай Стукалов

30 января 2020 года на 51 году жизни после продолжительной болезни скончался заместитель председателя Комитета по транспорту города Казани Николай Владимирович Стукалов.Об этом сообщается на сайте ведомства.

Николай Стукалов родился в Казани 10 мая 1969 года. С 18 лет работал в тресте «Татэлектромонтаж», после прохождения службы в рядах Советской Армии получил юридическое образование. Он прошел путь от рабочего до заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. Последние 12 лет Николай Владимирович проработал в должности заместителя председателя Комитета по транспорту Исполнительного комитета города Казани.

Курировал вопросы транспортного обслуживания населения, работу автоматизированной системы диспетчерского управления транспортом. Отвечал за организацию работы по перевозке пассажиров на трамваях, троллейбусах, метро и автобусах. Внедрял новые информационные технологии для пассажиров, в том числе электронные информационные табло на остановках.

Под его руководством осуществлялось транспортное обслуживание масштабных мероприятий мирового уровня, таких как Тысячелетие Казани, Универсиада-2013, Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, Кубок Конфедерации по футболу ФИФА-2017 и Чемпионат мира по футболу ФИФА-2018.

Николай Владимирович Стукалов является заслуженным работником транспорта Республики Татарстан. Его заслуги в труде отмечены и другими высокими государственными и ведомственными наградами.

Прощание состоится 1 февраля в городской больнице №7.