25 декабря в Казани скончался профессор КФУ, академик АН Татарстана Владимир Галкин. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«После тяжелой болезни ушел из жизни ученый, крупнейший специалист в области органической и элементоорганической химии, профессор Казанского федерального университета Владимир Иванович Галкин. Ему было 66», - сообщает пресс-служба.

С 1998 года Владимир Иванович был деканом химического факультета, а затем директором химического института. В 2004 г. он был избран членом-корреспондентом АН Татарстана, а в 2019 г. – академиком АН региона.

О причинах смерти и дате прощания не сообщается.

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