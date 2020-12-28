27 декабря не стало заслуженного врача Татарстана, завотделением анестезиологии и реанимации №1 Детской республиканской клинической больницы Закирова Игоря Ильдусовича. Ему было 48 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В детской больнице Игорь Ильдусович проработал более 25 лет. Врач высшей категории, он был главным внештатным детским специалистом по анестезиологии и реанимации Минздрава Татарстана, работал ассистентом кафедры анестезиологии реаниматологии КГМА», - говорится в сообщении.

О причинах смерти и дате прощания не сообщается.

Справка

Закиров родился 21 мая 1972 года в Краснодарском крае, 1995 году окончил Ижевский государственный медицинский институт, в 1996 – интернатуру по специальности «Анестезиология и реаниматология».

Напомним, на прошлой неделе умер известный в Татарстане композитор.