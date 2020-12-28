27 декабря не стало заслуженного врача Татарстана, завотделением анестезиологии и реанимации №1 Детской республиканской клинической больницы Закирова Игоря Ильдусовича. Ему было 48 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.
«В детской больнице Игорь Ильдусович проработал более 25 лет. Врач высшей категории, он был главным внештатным детским специалистом по анестезиологии и реанимации Минздрава Татарстана, работал ассистентом кафедры анестезиологии реаниматологии КГМА», - говорится в сообщении.
О причинах смерти и дате прощания не сообщается.
Справка
Закиров родился 21 мая 1972 года в Краснодарском крае, 1995 году окончил Ижевский государственный медицинский институт, в 1996 – интернатуру по специальности «Анестезиология и реаниматология».
Напомним, на прошлой неделе умер известный в Татарстане композитор.
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