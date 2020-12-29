Накануне, 28 декабря, в Татарстане скончался народный артист РТ и России Камиль Файзрахманов, супруг Венеры Ганеевой.

Мужчине был 61 год его нашли в бане, предварительная причина смерти - остановка сердца, пишет телеграм-канал Mash Iptash. Тело нашел племянник.

Прощание с артистом состоится сегодня в 11:00 у мечети Марджани, рассказали в Министерстве культуры Татарстана.

Камиль Файзрахманов более 40 лет трудился звукорежиссером, последним местом работы его стал театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. Вместе с народной артисткой РТ Венерой Ганеевой они прожили в браке 34 года.

Приносим соболезнования родным и близким.

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