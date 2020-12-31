Очередной случай вандализма в Татарстане попал на видео. В этот раз инцидент произошел в Зеленодольске: на ролике молодые люди пинают скульптуру снежного быка, которая появилась в городе совсем недавно.

"Дать бы им леща" - пишет автор видео.

Комментаторы разделяют негодование автора, некоторые из них предложили выписать родителям юных вандалов штраф. Другой комментатор предполагает, что на видео запечатлены отец с ребенком.

"Может ноги отобьют себе"- такой комментарий оставила женщина.

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