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t.me/tatmediaofficial

Нашествие вандалов: попытка сломать скульптуру снежного быка в Татарстане попала на видео

31.12.2020, 02:00 13 2 prokazan.ru

Очередной случай вандализма в Татарстане попал на видео. В этот раз инцидент произошел в Зеленодольске: на ролике молодые люди пинают скульптуру снежного быка, которая появилась в городе совсем недавно. 

"Дать бы им леща" - пишет автор видео. 

Комментаторы разделяют негодование автора, некоторые из них предложили выписать родителям юных вандалов штраф. Другой комментатор предполагает, что на видео запечатлены отец с ребенком. 

"Может ноги отобьют себе"- такой комментарий оставила женщина. 

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комментарии

Горожанин
0
31 декабря 2020
02:11
Я слышал, исламисты уничтожают языческие памятники архитектуры, куда более древние, чем этот бык.
Горожанин
0
31 декабря 2020
02:20
На какое видео попало, фонд кино? Да, трешак, плод больного воображения. Не будем смотреть.

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