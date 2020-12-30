Сегодня в Казани активист Павел Железняк вышел на одиночный пикет к Госсовету Татарстана с требованием об отставке председателя Верховного суда Татарстана Ильгиза Гилазова и руководителя республиканского следственного управления СК РФ Валерия Липского. Выйти на улицу активиста побудили действия местных правоохранителей, из-за которых, по его мнению, его детей передали на воспитание их матери. Ее мужчина обвиняет в злоупотреблении спиртными напитками и неподобающем образе жизни. Но в итоге уголовное дело возбудили на активиста, которое позже прекратили.

После уголовного преследования Железняк вывез детей на Украину, они получили гражданство этой страны. Но после возвращения в Россию правоохранители отняли у него детей и вновь передали их на воспитание матери. Мужчина сейчас борется за лишение ее родительских прав.

Как передает активистка Лиана Тимерханова, мужчину на акции не задержали. При этом после мероприятия Железняка пригласили на прием к заместителю председателя Верховного суда Татарстана, где мужчина собирается рассказать о своей ситуации.

Читайте также:

7-летнего сына казанской активистки жестко избили в школе.

Пьяный экс-следователь устроил ДТП в Казани, в котором погибла 17-летняя девушка.