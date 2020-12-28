В Гидрометцентре Татарстана рассказали, какая погода будет в республике в новогоднюю ночь.

По данным метеорологов, в ближайшие дни в республику придет похолодание: 29 декабря ночью ожидается -15..-20 градусов, при прояснениях и в низинах до -27, днем термометры покажут -12..-17 градусов. 30 января ночью похолодает до -19..-24 градусов, местами ожидается -30. Днем будет теплее - 10..15 градусов ниже ноля, местами до -20.

31 декабря морозы ослабеют: ночью ожидается до -13..-18, на востоке при прояснениях до -23 градусов, днем потеплеет до -7..-12, в отдельных районах пройдет снег.

По предварительному прогнозу 1 и 2 января в республике будет теплее: ночью термометры покажут до -9..-14 градусов, днем температуры составят -6..-11.

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