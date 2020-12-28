37% жителей Казани не оценили главную городскую елку, установленную у "Чаши". Об этом на основе проведенного опроса рассказал портал SuperJob.

Согласно данным исследования, положительно оценили новогоднюю конструкцию 63% респондентов. Для сравнения, в Уфе это 66% населения, в Самаре - 51%, в Нижнем Новгороде - 59%. Меньше всего главная елка понравилась жителям Москвы, Волгограда и Санкт-Петербурга.

Напомним, что в этом году елка у Центра семьи "Казан" заговорила на русском и татарском языке, на ней также нанесена надпись "Без бергә - Мы вместе". Все каникулы здесь будут проходить гуляния, а в новогоднюю ночь площадка будет работать до 3-х часов утра.

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