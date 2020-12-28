В последние дни этого года в Татарстане ожидаются заморозки до -32 градусов. Об этом передает Гидрометцентр республики.

В понедельник, 28 декабря, ожидается облачная погода с небольшими прояснениями. Пройдёт небольшой снег, а ночью и утром будет туман. Температура ночью - около -12 градусов, а днем - в районе -10 градусов. Также сообщают о гололедице на дорогах.

Во вторник, 29 декабря, ожидается туман. Ночью температура опустится до -16 до -21 градуса, а при прояснениях - даже до -26. Днем она будет колебаться в пределах от -12 до -17 градусов.

В среду, 30 декабря, ожидается небольшой снег и заметное похолодание: температура опустится ночью до -27/-32 градусов. Днем же будет немного теплее - в интервале между -16 и -21 градуса.

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