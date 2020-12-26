Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила вывести аборты из системы ОМС, таким образом, делать их только платно. Свое мнение она высказала в прямом эфире.

По словам Волынец, разрешить по полису обязательного медицинского страхования можно только прерывание беременности по медицинским показаниям. Те женщины, которые "просто не хотят рожать", должны оплачивать медицинское вмешательство сами - Волынец напомнила, что система ОМС республики формируется за счет налогов ее жителей.

"Убить своего ребенка — при чем здесь медицина? Это не болезнь, это самое настоящее убийство", - заявила Волынец.

Согласно опросу, проведенному среди подписчиков ProKazan.ru, большинство проголосовавших не поддерживают идею Волынец. Они считают, что такой шаг может привести к большому числу брошенных детей и подпольных абортов, которые, в свою очередь, могут стать причиной смерти самой женщины.