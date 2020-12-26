36-летний житель Казани предстанет перед судом за угрозы убийством. ОБ этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«По версии следствия, 10 февраля пьяный мужчина в своей квартире поругался с женой. В ходе конфликта он взял ножку от стула и пригрозил убийством. Женщина попыталась выбежать из квартиры, но мужчина ее догнал и стал избивать, повалил на пол и начал душить», - говорится в сообщении.

Мужчина полностью признал свою вину, на данный момент он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

К другим новостям:

- "У нас ее разве делают?": как я не смог стать добровольцем для испытания вакцины от коронавируса в Татарстане. Журналист ProKazan решил проверить "Спутник V" или "ЭпиВак" на себе. Что из этого получилось и почему наш журналист три раза не смог войти в число добровольцев для испытания вакцины.