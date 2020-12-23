В Алексеевском районе задержали подозреваемого в жестоком убийстве 49-летнего мужчины. Предположительно, погибшего лишил жизни 42-летний коллега, который ранее привлекался к уголовной ответственности. По версии правоохранителей, мужчины в компании еще двух коллег на ферме пили спиртное. В один момент между потерпевшим и подозреваемым возник конфликт, в ходе которого, предположительно, подозреваемый 19 раз ударил оппонента ножом. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

По данном факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следствие собирается ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по Татарстану.

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