Полицейские Казани задержали Поволжского маньяка, который подозревается в убийстве 25 пенсионерок. Информацию об этом порталу Prokazan.ru подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Мужчина начал убивать женщин в Казани, потом жертвы были в Уфе, Ульяновске, Самаре и других городах. Первые убийства были в 2011 году, маньяк орудовал до 2013 года, а потом пропал. За любую информацию о преступнике ранее объявляли крупное вознаграждение.

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