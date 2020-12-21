Жители Татарстана, у которых есть дети до 8 лет, начали получать новогоднюю выплату на детей. Деньги, по словам жителей РТ, начали перечислять утром 21 декабря.

Напомним, что о новых выплатах в размере 5 тысяч рублей Владимир Путин заявил в ходе ежегодной конференции 17 декабря. Оформлять пособие требовалось только гражданам, которые не получали аналогичной финансовой помощи весной либо сменили счет, который указывали в предыдущем заявлении. Остальным семьям выплаты начислялись по существующему заявлению.

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