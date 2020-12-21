Штаб Навального в Казани выпустил материал, в котором подсчитывает стоимость гостевых домов, находящихся в ведении Управления делами президента РТ для чиновников всех уровней. Они содержатся, согласно представленным документам, за счет бюджета республики.

Как уверяют в Штабе, содержание таких домов стоит десятки миллионов рублей в год, сюда входит ежегодное благоустройство территорий, охрана и другие работы.

"Все эти дома республика должна распродать. Общая стоимость имущества составляет более двух миллиардов рублей, не считая более сотни миллионов, которые республика ежегодно тратит на обслуживание госдач. Огромные деньги, которые, как может показаться, на свой престиж способен тратить только богатый регион, в котором другие проблемы уже решены. Но когда дело доходит до решения проблем граждан, то выясняется, что денег нет. Особо цинично эти слова звучат, когда чиновники не могут найти деньги на лечение детей с редкими заболеваниями. Лечение, от которого зависит жизнь человека", - заявили активисты.

Теперь штаб предлагает татарстанцам подписать петицию, которая требует продажи указанного имущества и распределения денег на лекарства для детей с редкими болезнями, так как обычно лечение неподъемно для их семей.

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