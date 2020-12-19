Житель Казани пожаловался в «Твиттере» на то, что его несовершеннолетнего брата высадили около Елабуги, не заезжая в город.

«Официальным регулярным рейсом, есть билет, от автовокзала Казани до автовокзала Елабуги. На середине пути водитель заявляет, что мало людей едет в Елабугу, поэтому в город заезжать не будет. Вместо этого дает брату 100 рублей и оставляет на трассе у поворота в город. Несовершеннолетнего, за городом, на морозе 16 градусов. Да, конечно, есть телефоны у всех, он позвонил, его встретили. Но телефона в теории могло не быть или он мог разрядиться», - пишет Дмитрий.

В комментариях к посту Дмитрию ответили из пресс-службы Миндортранса Татарстана.

«Приносим извинения за столь просто бесчеловечное поведение. По системе ГЛОНАСС установлено, что данный автобус не заезжал в Елабугу. Причина - самовольное нарушение водителем установленного маршрута», - пишет пресс-секретарь ведомства.

Также сообщили, что водитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Позже Дмитрий сообщил, что с ним связался перевозчик принес извинения и рассказал, что в Елабуге сейчас закрыт автовокзал и они не знают, где высаживать пассажиров.

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