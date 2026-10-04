Галерея на смартфоне стала открываться мучительно долго: причина может быть в количестве снимков

Еще недавно галерея открывалась мгновенно, а теперь приходится ждать, пока появятся миниатюры фотографий. Прокрутка дергается, поиск работает медленно, а новые снимки иногда появляются не сразу.

Такое действительно может происходить из-за огромной медиатеки. Приложению приходится индексировать тысячи фотографий и видео, создавать миниатюры, распознавать даты и альбомы, а при включенном облаке — еще и синхронизировать изменения.

Сначала проверьте свободную память

Большая коллекция особенно заметно влияет на работу телефона, если накопитель почти заполнен. Системе требуется свободное пространство для временных файлов, кэша и других операций.

Откройте раздел хранилища и посмотрите, сколько места осталось. Если память занята практически полностью, начните с крупных видео, загрузок и ненужных файлов — удалять важные фотографии вслепую не нужно.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если галерея стала медленной после отпуска или переноса большого фотоархива, я бы оставил телефон на некоторое время подключенным к зарядке и Wi-Fi. После добавления тысяч файлов системе может понадобиться время на создание миниатюр и обработку медиатеки».

Облако тоже может замедлить загрузку

Google Фото, iCloud и другие сервисы могут синхронизировать большую медиатеку в фоне. После переноса данных, восстановления телефона или включения облачной библиотеки этот процесс способен продолжаться довольно долго.

Проверьте статус синхронизации. Если приложение в этот момент загружает или обрабатывает тысячи объектов, постоянные перезапуски обычно не ускорят процесс.

Не спешите очищать данные приложения

На Android иногда помогает очистка именно кэша галереи, но пункт «Очистить данные» — совсем другое действие и использовать его без понимания последствий не стоит. На iPhone управление медиатекой устроено иначе, поэтому универсального способа «очистить галерею» нет.

Если тормозит только приложение с фотографиями, а остальные программы работают быстро, сначала проверьте свободную память и синхронизацию. Если же вместе с галереей медленно открываются приложения, камера и системные меню, причина может быть уже в общей нехватке ресурсов или проблемах с накопителем.

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