Смартфон внезапно показывает неправильное время: почему автоматическая настройка может начать ошибаться

Еще утром часы на телефоне шли правильно, а позже время внезапно сдвинулось на час или даже несколько. Вместе с ним могут измениться время будильников, календаря и отметки в некоторых приложениях.

Если включена автоматическая настройка, смартфон обычно получает сведения о времени и часовом поясе из сети. Ошибка может появиться после поездки, смены SIM-карты, сбоя сети или неправильного определения часового пояса.

Проверьте часовой пояс

Сначала сравните не только минуты, но и выбранный часовой пояс. Если разница составляет ровно один или несколько часов, причина часто именно в нем.

На Android откройте настройки даты и времени. Названия пунктов зависят от производителя, но обычно отдельно можно включить автоматическое определение времени и часового пояса.

На iPhone эти параметры находятся в разделе настроек даты и времени. При автоматическом выборе часового пояса системе также могут потребоваться корректные настройки геолокации.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если телефон ошибается ровно на час, я бы первым делом посмотрел не на сами часы, а на часовой пояс. Вручную исправлять время удобно только как временную меру — иначе после следующего автоматического обновления проблема может вернуться».

Поможет повторное подключение к сети

Если часовой пояс указан правильно, но часы все равно ошибаются, попробуйте включить авиарежим на несколько секунд, а затем отключить его. Телефон заново зарегистрируется в мобильной сети и сможет получить актуальные данные.

Можно также временно выключить автоматическую установку времени, подождать несколько секунд и включить ее снова.

После поездок ошибки заметнее

Сбой часто обнаруживается после перелета или пересечения границы, когда смартфону нужно определить новый часовой пояс. Если устройство продолжает считать, что находится в прежнем регионе, проверьте настройки геолокации и сети.

Если неправильное время появляется снова после перезагрузки, несмотря на верный часовой пояс и работающую сеть, проверьте обновления системы. Постоянно выставлять часы вручную не стоит: неверное системное время может мешать работе календаря, двухфакторной авторизации и некоторых интернет-сервисов.

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