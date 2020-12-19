В центре Нижнего Новгорода 40-летний мужчина расстрелял 37-летнюю жену, а потом покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по области. Позже выяснилось, что мужчина оставил прощальный пост в соцсетях.

«Запомните нас такими. 19 лет с первого до последнего поцелуя… Сегодня финал. Гордыня сожрала обоих. Счет 0:0. Но мы были счастливы. Всем добра. Берегите любовь!», - было написано на его странице.

По версии следствия, причиной происшествия мог стать развод. Они находились в бракоразводном процессе. При этом разрешения у мужчины на ношение оружия не было. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Самое печальное в истории так это то, что дочь погибших теперь осталась сиротой.

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