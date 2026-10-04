Экономика

Перелеты в Сухум летом обходились почти вдвое дешевле билетов в Сочи

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Сервис "Купибилет": летом билеты в Сухум стоили...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В августе средняя стоимость авиабилета в Сухум составляла 10 670 рублей, тогда как перелет в Сочи обходился в 20 239 рублей, то есть почти в два раза дороже. При этом спрос на абхазское направление в этом месяце был на 41% ниже. Такие данные приводит сервис "Купибилет" в исследовании, с которым ознакомился ТАСС.

В июне билет в Сухум стоил в среднем 11 100 рублей, а в Сочи — 25 060 рублей, что более чем вдвое дороже; разрыв в спросе составлял 35% не в пользу Сухума. Месяц спустя цены составили 13 050 и 22 231 рубль соответственно, то есть перелет в Сочи был почти на 70% дороже, а отставание по спросу сократилось до 15%.

К сентябрю направления сблизились: средняя цена билета в Сухум опустилась до 9 890 рублей, в Сочи — до 12 011 рублей. В пресс-службе компании пояснили, что рост числа прямых рейсов в Абхазию стал понятной альтернативой для планирующих отдых на Черноморском побережье, но о массовом переключении путешественников с Сочи на Сухум говорить пока рано — по объему продаж Сочи заметно опережает Абхазию. Разница в стоимости перелетов, по словам представителей сервиса, может стать одним из факторов при выборе направления.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Прошло исследование: Драпкина раскрыла, как укрепить сердце и сосуды

Не у нас

день назад

Онопко: матч с Намибией грозит стать непростым для сборной РФ

что будет если таракан заползет в ухо

Технологии

день назад

Google вводит суточную паузу перед установкой APK-файлов

Интересное в Казани

2 дня назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

изготовление скульптуры из гранита в Москве

Интересно

день назад

Офисная мебель: почему одни решения служат годами, а другие нет

Технологии

день назад

Amazon обновила линейку Kindle: плоская панель и цена от 149,99 доллара

Технологии

день назад

Телефон перестал скачивать приложения через мобильный интернет: где мог появиться запрет

Технологии

день назад

Телефон не видит беспроводные наушники, хотя раньше подключался сразу: что проверить в Bluetooth
Экономика
6 часов назад

Средняя зарплата выше 150 тыс. рублей в июле зафиксирована в семи регионах

Росстат: в июле 2026 года средняя зарплата выше...

Технологии

час назад

Галерея на смартфоне стала открываться мучительно долго: причина может быть в количестве снимков

Технологии

4 часа назад

Смартфон внезапно показывает неправильное время: почему автоматическая настройка может начать ошибаться

Технологии

4 часа назад

Kaspersky: рынок DDoS-атак может вырасти на 25%

Технологии

7 часов назад

Бывший топ-менеджер OpenAI заявил о недостаточной осторожности ИИ-компаний
Татарстан 4 октября ждут порывы ветра до 17 м/с...
Новости Татарстана
9 часов назад

Татарстан 4 октября ждут порывы ветра до 17 м/с и гололедица

Технологии

7 часов назад

Телефон сам отключает Wi-Fi в самый неподходящий момент: какая настройка делает это без вашего ведома

Технологии

8 часов назад

Смартфон перестал делать резервные копии: почему облако может неделями ждать подходящих условий

Технологии

10 часов назад

Телефон показывает старую погоду и не обновляет прогноз: какая настройка мешает приложению работать в фоне
Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе,...
Интересное в Казани
5 дней назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями