Перелеты в Сухум летом обходились почти вдвое дешевле билетов в Сочи

В августе средняя стоимость авиабилета в Сухум составляла 10 670 рублей, тогда как перелет в Сочи обходился в 20 239 рублей, то есть почти в два раза дороже. При этом спрос на абхазское направление в этом месяце был на 41% ниже. Такие данные приводит сервис "Купибилет" в исследовании, с которым ознакомился ТАСС.

В июне билет в Сухум стоил в среднем 11 100 рублей, а в Сочи — 25 060 рублей, что более чем вдвое дороже; разрыв в спросе составлял 35% не в пользу Сухума. Месяц спустя цены составили 13 050 и 22 231 рубль соответственно, то есть перелет в Сочи был почти на 70% дороже, а отставание по спросу сократилось до 15%.

К сентябрю направления сблизились: средняя цена билета в Сухум опустилась до 9 890 рублей, в Сочи — до 12 011 рублей. В пресс-службе компании пояснили, что рост числа прямых рейсов в Абхазию стал понятной альтернативой для планирующих отдых на Черноморском побережье, но о массовом переключении путешественников с Сочи на Сухум говорить пока рано — по объему продаж Сочи заметно опережает Абхазию. Разница в стоимости перелетов, по словам представителей сервиса, может стать одним из факторов при выборе направления.