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Фото ProKazan.ru

Погибла девушка, пятеро пострадали: пьяный парень устроил серьезное ДТП в Татарстане

20.12.2020, 14:17 278 0
Анастасия Чернядьева
Он выехал на встречную полосу во время движения

Вчера ночью, 19 декабря, в 23-30 на 101 км автодороги Казань - Малмыж произошло крупное ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе МВД РФ по РТ.

Известно, что 26-летний водитель автомобиля Инфинити FX 35 ехал в Казань со стороны города Малмыж в состоянии алкогольного опьянения. В ходе движения он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Шевроле Круз. За рулем была 24-летняя девушка. В результате аварии она скончалась в машине скорой помощи. Ее пассажир, водитель и еще трое, находившихся с ним в авто, доставлены в Арскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. 

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