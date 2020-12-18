На 18 декабря в Татарстане зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии выявлено 11 975 случаев заражения. Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших.

Так, больше всего пациентов с ковид в Казани – 6645 человека (48 за сутки). Далее идет город Набережные Челны – 1218 пациентов (11 за сутки). Как обстоят дела в районах:

1) Агрызский – 21

2) Азнакаевский – 30

3) Аксубаевский– 57

4) Актанышский – 26

5) Алексеевский – 26

6) Алькеевский – 26

7) Альметьевский – 218

8) Апастовский – 90

9) Арский – 113

10) Атнинский – 75

11) Бавлинский – 14

12) Балтасинский – 76

13) Бугульминский – 67

14) Буинский – 157

15) Верхнеуслонский – 174

16) Высокогорский - 238

17) Дрожжановский – 110

18) Елабужский – 110

19) Заинский – 25

20) Зеленодольский – 421

21) Кайбицкий – 41

22) Камско-Устьинский – 63

23) Кукморский – 77

24) Лаишевский – 245

25) Лениногорский – 81

26) Мамадышский – 37

27) Менделеевский – 32

28) Мензелинский – 16

29) Муслюмовский –10

30) Нижнекамский – 429

31) Новошешминский – 33

32) Нурлатский – 213

33) Пестречинский – 198

34) Рыбно-Слободский – 49

35) Сабинский – 194

36) Сармановский – 29

37) Спасский – 34

38) Тетюшский – 37

39)Тукаевский – 95

40) Тюлячинский – 45

41) Черемшанский – 10

42) Чистопольский – 46

43) Ютазинский – 21

Напомним, в Роспотребнадзоре Татарстана в очередной раз рассказали, по какой причине не будут продлевать школьные каникулы.