На 18 декабря в Татарстане зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии выявлено 11 975 случаев заражения. Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших.
Так, больше всего пациентов с ковид в Казани – 6645 человека (48 за сутки). Далее идет город Набережные Челны – 1218 пациентов (11 за сутки). Как обстоят дела в районах:
1) Агрызский – 21
2) Азнакаевский – 30
3) Аксубаевский– 57
4) Актанышский – 26
5) Алексеевский – 26
6) Алькеевский – 26
7) Альметьевский – 218
8) Апастовский – 90
9) Арский – 113
10) Атнинский – 75
11) Бавлинский – 14
12) Балтасинский – 76
13) Бугульминский – 67
14) Буинский – 157
15) Верхнеуслонский – 174
16) Высокогорский - 238
17) Дрожжановский – 110
18) Елабужский – 110
19) Заинский – 25
20) Зеленодольский – 421
21) Кайбицкий – 41
22) Камско-Устьинский – 63
23) Кукморский – 77
24) Лаишевский – 245
25) Лениногорский – 81
26) Мамадышский – 37
27) Менделеевский – 32
28) Мензелинский – 16
29) Муслюмовский –10
30) Нижнекамский – 429
31) Новошешминский – 33
32) Нурлатский – 213
33) Пестречинский – 198
34) Рыбно-Слободский – 49
35) Сабинский – 194
36) Сармановский – 29
37) Спасский – 34
38) Тетюшский – 37
39)Тукаевский – 95
40) Тюлячинский – 45
41) Черемшанский – 10
42) Чистопольский – 46
43) Ютазинский – 21
Напомним, в Роспотребнадзоре Татарстана в очередной раз рассказали, по какой причине не будут продлевать школьные каникулы.
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