На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что за сутки в регионе выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд, такие цифры были в мае.

«За истекшие сутки зарегистрировано 97 случаев коронавируса. Темп прироста 0,8% за сутки. Под наблюдением 1748 контактных. За весь период с начала учебного года заболело 72 школьника, 90 студентов и 132 педагога. За сутки 122 ребенка не прошли утренний фильтр», - рассказала Любовь Геннадьевна.

Также по словам замминистра здравоохранения Фарида Яркаева сообщила, что за сутки выздоровело 29 человек.

Напомним, на 17 декабря в Татарстане зарегистрировали еще три смерти от коронавируса.