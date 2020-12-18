Замминистра управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина прокомментировала вопрос о продлении школьных каникул в новогодние праздники.

«Именно на сегодня вопрос не стоит, так как ситуация не осложненная. Будут работать лагеря, загородные лагеря и пришкольные. Продление новогодних каникул не будет», - рассказала Любовь Авдонина.

При этом в соседних регионах так же не планируют продлять школьные каникулы из-за ситуации с коронавирусом. Например, в Свердловской области не исключают возможность продления выходных, но точной информации власти не дают.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировано 97 случаев заражения коронавирусом. Такие цифры были в мае.