Глава Татарстана Рустам Минниханов выступил в защиту новогодних корпоративов и призвал глав муниципалитетов не запрещать их. Он выразил мнение, что такой способ празднования будет более безопасным в условиях распространения коронавируса.

Он отметил, что отмечать люди все равно будет, а массовый праздник в ресторане или на базе отдыха более предпочтителен, чем в квартирах, где гораздо сложнее соблюсти социальную дистанцию.

"Лучше договориться и учитывать интересы наших граждан", - обратился он к главам районов на съезде ассоциации Совета муниципальных образований РТ.

Напомним, что за минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 94 жителей Татарстана.

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