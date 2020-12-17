В Татарстане на 17 декабря зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии выявлено 11 878 случаев заражения. Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших.
Так, больше всего пациентов с ковид в Казани – 6597 человека (55 за сутки). Далее идет город Набережные Челны – 1207 пациентов (11 за сутки). Как обстоят дела в районах:
1) Агрызский – 21
2) Азнакаевский – 27
3) Аксубаевский– 57
4) Актанышский – 26
5) Алексеевский – 25
6) Алькеевский – 26
7) Альметьевский – 215
8) Апастовский – 90
9) Арский – 113
10) Атнинский – 75
11) Бавлинский – 13
12) Балтасинский – 76
13) Бугульминский – 67
14) Буинский – 157
15) Верхнеуслонский – 172
16) Высокогорский - 237
17) Дрожжановский – 108
18) Елабужский – 110
19) Заинский – 25
20) Зеленодольский – 420
21) Кайбицкий – 41
22) Камско-Устьинский – 61
23) Кукморский – 77
24) Лаишевский – 245
25) Лениногорский – 77
26) Мамадышский – 37
27) Менделеевский – 32
28) Мензелинский – 15
29) Муслюмовский –10
30) Нижнекамский – 425
31) Новошешминский – 33
32) Нурлатский – 207
33) Пестречинский – 198
34) Рыбно-Слободский – 47
35) Сабинский – 192
36) Сармановский – 29
37) Спасский – 34
38) Тетюшский – 37
39)Тукаевский – 94
40) Тюлячинский – 45
41) Черемшанский – 10
42) Чистопольский – 45
43) Ютазинский – 21
комментарии