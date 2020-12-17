В Татарстане на 17 декабря зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии выявлено 11 878 случаев заражения. Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших.

Так, больше всего пациентов с ковид в Казани – 6597 человека (55 за сутки). Далее идет город Набережные Челны – 1207 пациентов (11 за сутки). Как обстоят дела в районах:

1) Агрызский – 21

2) Азнакаевский – 27

3) Аксубаевский– 57

4) Актанышский – 26

5) Алексеевский – 25

6) Алькеевский – 26

7) Альметьевский – 215

8) Апастовский – 90

9) Арский – 113

10) Атнинский – 75

11) Бавлинский – 13

12) Балтасинский – 76

13) Бугульминский – 67

14) Буинский – 157

15) Верхнеуслонский – 172

16) Высокогорский - 237

17) Дрожжановский – 108

18) Елабужский – 110

19) Заинский – 25

20) Зеленодольский – 420

21) Кайбицкий – 41

22) Камско-Устьинский – 61

23) Кукморский – 77

24) Лаишевский – 245

25) Лениногорский – 77

26) Мамадышский – 37

27) Менделеевский – 32

28) Мензелинский – 15

29) Муслюмовский –10

30) Нижнекамский – 425

31) Новошешминский – 33

32) Нурлатский – 207

33) Пестречинский – 198

34) Рыбно-Слободский – 47

35) Сабинский – 192

36) Сармановский – 29

37) Спасский – 34

38) Тетюшский – 37

39)Тукаевский – 94

40) Тюлячинский – 45

41) Черемшанский – 10

42) Чистопольский – 45

43) Ютазинский – 21