На Урале следователи расследуют уголовное дело по статье «Убийство». Главным обвиняемым по делу проходит уже 18-летний молодой человек. Он зарубил отца топором, нанес около 10 ударов – боялся, что выживет и придется смотреть ему в глаза.

Как пишет портал E1.RU, мальчик готовился к убийству, рисовал страшные рисунки в тетради, как человечки сидят на кухне, один из них с топором. Человек с топором бьет сидящего, тот падает и умирает. Под рисунком надпись «Ты лишний, я лишний, я не хочу жить».

Странности в поведении ребенка родители начали замечать задолго до убийства. Отец пытался его привлечь к работе и учебе, чем-то занять, но ребенку это не нравилось. Также ему не понравилось, что отец забрал ноутбук.

В один из дней он позвал папу во двор подтягиваться, где и ударил его топором, а после добивал, пока он не умер, так как боялся, что он выживет. Когда мальчика забирала полиция, он танцевал и веселился. На суде мальчик просился под домашний арест, но мать не хочет его принимать, так как боится и за свою жизнь.

На данный момент проводится судебно-психиатрическая экспертиза, которая покажет, отдавал ли мальчик отчет своим действиям. Расследование уголовного дела продолжается.