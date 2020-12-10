Следователи Татарстана разыскивают злоумышленника, который стрелял в детей металлическими шариками. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«По версии следствия, вечером 16 июля 2020 года во дворе дома по улице Минская в Казани неустановленное лицо стреляло металлическими шариками, предположительно из рогатки в группу детей на площадке. В результате травмы получили трое детей 13, 12 и 11 лет. Также 20 июля от таких же выстрелов пострадала 12-летняя девочка, ее отвезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой», - говорится в сообщении.

Всем, кто владеет какой-нибудь информацией о предполагаемом злоумышленнике, просьба позвонить по номеру 8-903-313-14-51.