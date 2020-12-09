В начале ноября в РКБ поступила женщина. Диагноз был поставлен сразу, процедуры проведены, но лучше ей не становилось, далее медики провели уникальную процедуру, которая также не помогла пациентке. После дообследования и операции все-таки удалось установить истинную причину плохого самочувствия.

В пресс-службе казанского линейного управления МВД России на транспорте рассказали, по какой причине произошла драка на борту самолета "Занзибар-Казань". Мужчины подрались из-за маски, которой не было ни у одного, ни у второго. Прибывшая полиция... составила протоколы о нарушении правил профилактики коронавируса.

Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина в прямом эфире объяснила, по какой причине часть заболевших коронавирусом не попадают в ежедневную статистику и болеют ли они вообще. Оказывается в больницах ставят диагноз "коронавирус подтвержденный" и "коронавирус неподтвержденный".