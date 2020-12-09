Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина в прямом эфире объяснила, по какой причине часть заболевших коронавирусом не попадают в ежедневную статистику и болеют ли они вообще.

«Когда появляется пациент с подозрением на коронавирус, у него берется ПЦР-анализ, этот анализ может быть и ложноположителным и ложноотрицательным. При перепроверке не всегда подтверждается, это может быть и погрешность системы и возбудитель в носоглотке, а если пневмония – то возбудитель в горле и найти его невозможно. Медики ставят диагноз – ковид подтвержденный и ковид неподтвержденный», - рассказала руководитель Роспотребнадзора.

При этом она отметила, что лечение пациентов с неподтвержденным коронавирусом такое же как и у пациентов с положительным анализом.

«В статистику попадают только те пациенты, у которых подтвержден вирус мазком из носоглотки. Все остальное подлежит точно такому же лечению, но это наименование диагноза», - заключила Патяшина.

Напомним, 9 декабря в Татарстане зарегистрировано 89 случаев заражения коронавирусом.