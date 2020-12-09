3 декабря в дежурную часть линейного отдела полиции поступило сообщение о том, что на стоянке самолета, прибывшего из Занзибара, подрались мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

«Полицейские установили, что подрались 37-летний и 26-летний мужчины. Причиной стали маски, которые мужчины не хотели надевать. Конфликт был улажен, от заявлений они отказались. По факту отсутствия масок на мужчин были составлены административные протоколы», - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что 4 декабря 26-летний мужчина обратился к врачу и сообщил, что его избили на борту самолета. На данный момент по факту драки проводится проверка.