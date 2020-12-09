В Республиканской клинической больнице Татарстана спасли жизнь жительнице Казани, которой несколько лет не могли поставить диагноз. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В начале ноября в РКБ поступила женщина с симптомами воспаления желчного пузыря из-за камней. Пациентке удалили орган вместе с камнями, но после операции ей стало хуже, появились признаки желчных протоков печени. Обследование показало, что мелкие камни скопились в одном протоке, что привело к воспалению», - говорится в сообщении.

Врачи сделали редкую процедуру по уникальной методике рандеву с использованием трех видов визуализации. Даже после этой процедуры состояние женщины не улучшилось, было проведено дообследование. Еще немного и у женщины мог начаться сепсис, тогда пациентку забрали на операцию.

«На операции врачи убрали два сегмента печени с желчными протоками, которые были заполнены камнями и гноем», - говорится в сообщении.

После этого женщина пошла на поправку.