Снижение уровня экономики в 2021 года ожидается не таким сильным, как в 2020 году. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как пишут «Известия», Россия не сможет освободиться от негативного влияния мирового кризиса. По словам Пескова, в целом страна прошла кризис с наименьшим негативным эффектом в сравнении с другими странами.

Также, по мнению спикера, фактором, который обеспечивает макроэкономическую стабильность, относится сложившийся на декабрь уровень долга и резервы.