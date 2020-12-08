Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. 8 декабря документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пишут «Известия», закон предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения работы в офисе и удаленно.

Работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку в случае ЧС без согласия работников, работников, но будет обязан обеспечить оборудованием или возместить затраты на него приобретение.

В случае болезни работающие удаленно сотрудники смогут отправлять работодателю «номер электронного листка нетрудоспособности».