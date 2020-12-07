Ученые Санкт-Петербургского университета прогнозируют, что пик пандемии коронавируса придет на 21-22 декабря. Число болеющих вирусом может достигнуть 514-517 тысяч человек.

Как пишут «Известия», на данный момент в стране показатель заболевания находится на отметке 497,8 тысяч. Ученые разработали новый подход и новую модель прогнозирования поведения болезни.

Так с помощью новой модели, специалисты ежедневно обновляют прогнозы для Москвы и Санкт-Петербурга. Так, пик заболеваемости в Москве ожидается 10-12 декабря, а в Питере – 16 декабря.