В Татарстане на 5 декабря зарегистрировано 88 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии выявлено 10 775 случаев заражения. Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших.

Так, больше всего пациентов с ковид в Казани – 5973 человека (52 за сутки). Далее идет город Набережные Челны – 1095 пациентов (11 за сутки). Как обстоят дела в районах:

1) Агрызский – 19

2) Азнакаевский – 25

3) Аксубаевский– 46

4) Актанышский – 17

5) Алексеевский – 24

6) Алькеевский – 23

7) Альметьевский – 197

8) Апастовский – 89

9) Арский – 106

10) Атнинский – 74

11) Бавлинский – 13

12) Балтасинский – 75

13) Бугульминский – 51

14) Буинский – 142

15) Верхнеуслонский – 159

16) Высокогорский - 225

17) Дрожжановский – 106

18) Елабужский – 104

19) Заинский – 25

20) Зеленодольский – 383

21) Кайбицкий – 32

22) Камско-Устьинский – 55

23) Кукморский – 69

24) Лаишевский – 226

25) Лениногорский – 67

26) Мамадышский – 31

27) Менделеевский – 31

28) Мензелинский – 11

29) Муслюмовский – 9

30) Нижнекамский – 367

31) Новошешминский – 31

32) Нурлатский – 196

33) Пестречинский – 189

34) Рыбно-Слободский – 36

35) Сабинский – 175

36) Сармановский – 29

37) Спасский – 30

38) Тетюшский – 33

39)Тукаевский – 76

40) Тюлячинский – 43

41) Черемшанский – 9

42) Чистопольский – 37

43) Ютазинский – 21