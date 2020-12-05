До 10 декабря 2020 года в Татарстане и Казани объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона со ссылкой на местный Гидрометцентр.

«С 3 декабря установилась аномально-холодная погода со среднесуточными температурами на 9-16 градусов ниже климатической нормы, в отдельных районах температура достигает -28 градусов. Такая погода по прогнозам синоптиков сохранится до 10 декабря», - говорится в сообщении.

Ведомство предупреждает жителей быть внимательными и не оставлять без внимания включенные электроприборы и печи. Водителям и пешеходам соблюдать ПДД, избегать обморожения.