Президент Татарстана подписал распоряжение, в котором говорится, что в 2020 году 31 декабря будет выходным днем. Вместо этого рабочей будет суббота - 26 декабря.

На онлайн-конференции пресс-секретарь управления Роспотребнадзора Татарстана Миляуша Замалиева прокомментировала вопрос о продлении предстоящих школьных каникул. По ее словам ситуация в республике контролируемая и управляемая.

Вечером 4 декабря в центре Казани на улице Татарстан вспыхнул автобус 54 маршрута. По данным пресс-службы МЧС региона, открытое горение было ликвидировано в течение 15 минут, пострадавших нет. На данный момент прокуратура республики начала проверку.