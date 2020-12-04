4 декабря в Казани на улице Татарстан загорелся очередной краснобус. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

"Сообщение о горении автобуса №54 поступило в 17:20, все пассажиры вышли из салона, пострадавших нет. В 17:38 открытое горение было ликвидировано", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства об организации пассажирских перевозок.

Напомним, это не первое происшествие с автобусом за неделю. В воскресенье, 29 ноября на остановке загорелся автобус, пострадавших нет.