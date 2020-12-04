На онлайн-конференции пресс-секретарь управления Роспотребнадзора Татарстана Миляуша Замалиева прокомментировала вопрос о продлении школьных зимних каникул.

«Сейчас ситуация стабильная и контролируемая, школьники учатся в очном режиме, продления зимних каникул не планируется», - отметила Миляуша Асхатовна.

Также по словам спикера, на данный момент на разобщении находятся 19 классов по причине ОРВИ, полностью закрытых школ нет. За прошлые сутки не прошли утренний фильтр 133 учащихся.

С начала учебного года среди школьников, студентов и преподавателей зарегистрирован 221 случай коронавируса, из них 35 активные случаи. При этом среди учащихся заболеваемость учащихся в 35 раз ниже, по сравнению с категорией служащих.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировали 86 случаев заражения коронавирусом.

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