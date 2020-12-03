На 3 декабря в Татарстане подтвердили ещё три смерти от коронавируса. Скончались трое мужчин. Об этом сообщает оперштаб региона.
Умерли мужчины 77, 63 и 55 лет.
С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 144 летальных исходов коронавируса.
На 3 декабря в Татарстане подтвердили ещё три смерти от коронавируса. Скончались трое мужчин. Об этом сообщает оперштаб региона.
Умерли мужчины 77, 63 и 55 лет.
С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 144 летальных исходов коронавируса.
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