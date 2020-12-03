Карта распространения COVID-19 в Татарстане 3 декабря: районы, лидирующие по количеству заболевших

В Татарстане за сутки зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии выявлен 10 601 случай заражения. Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших.
Так, больше всего пациентов с ковид в Казани – 5865 человек. Далее идет город Набережные Челны – 1074 пациента.
1) Агрызский – 19
2) Азнакаевский – 25
3) Аксубаевский– 46
4) Актанышский – 15
5) Алексеевский – 24
6) Алькеевский – 23
7) Альметьевский – 193
8) Апастовский – 89
9) Арский – 105
10) Атнинский – 74
11) Бавлинский – 13
12) Балтасинский – 74
13) Бугульминский – 50
14) Буинский – 142
15) Верхнеуслонский – 159
16) Высокогорский - 223
17) Дрожжановский – 106
18) Елабужский – 100
19) Заинский – 25
20) Зеленодольский – 381
21) Кайбицкий – 32
22) Камско-Устьинский – 55
23) Кукморский – 69
24) Лаишевский – 225
25) Лениногорский – 63
26) Мамадышский – 30
27) Менделеевский – 31
28) Мензелинский – 11
29) Муслюмовский – 9
30) Нижнекамский – 352
31) Новошешминский – 30
32) Нурлатский – 196
33) Пестречинский – 187
34) Рыбно-Слободский – 36
35) Сабинский – 174
36) Сармановский – 29
37) Спасский – 30
38) Тетюшский – 33
39)Тукаевский – 74
40) Тюлячинский – 43
41) Черемшанский – 9
42) Чистопольский – 37
43) Ютазинский – 21
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