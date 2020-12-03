В Татарстане за сутки заразились коронавирусом еще 87 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб. Из них 27 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

«Среди заболевших двое детей до 18 лет, больше всего заразившихся в возрастной категории от 30 до 50 лет – 24 человека, а также 7 человек старше 80 лет», - говорится в сообщении.

В Казани по-прежнему самый высокий показатель заболевших за сутки – 49 человек, далее идет Набережные Челны – 11 человек, Зеленодольский район – 11 человек, Сабинский район – 10 человек, Пестречинский район – 2 человека, Елабужский, Лаишевский, Нижнекамский и Тукаевский районы по одному заболевшему.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 10 601 случай заражения коронавирусом, выздоровело 9294 человека, 79 за сутки.

Читайте также:

- В Татарстане ожидают поставку вакцины от коронавируса "Спутник V". Сколько больниц готовы ее принять.