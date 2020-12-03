Британские медики назвали симптомы, которые указывают на симптомы затяжного коронавируса. Также специалисты сообщили, что такие длительные эффекты могут быть опаснее, так как способны подорвать здоровье из-за обширного поражения органов.

Как пишут РИА-Новости, долгосрочные последствия заболевания были обнаружены не только у пациентов, которых госпитализировали. Так, врачи установили, что симптомы затяжного коронавируса включают усталость, отдышку, беспокойство и депрессию, а также учащенное сердцебиение, боли в груди и мышцах, суставах. Еще одним симптомом является неспособность мыслить четко или сосредоточиться.

Эксперты сообщили, что при наличии затяжного коронавируса могут наступать временные улучшения состояния человека, но позже признаки заболевания возвращаются.

Напомним, в Татарстане на 3 декабря выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом.