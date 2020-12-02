2 декабря, в среду, зарегистрировали еще три смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб Татарстана. Всем жертвам было 79 лет.

Так, скончались две женщины, одну из них привезли в больницу с пневмонией, состояние ухудшилось на фоне обострения сопутствующих заболеваний. Вторую – перевели в инфекционный госпиталь, при этом у нее была полиорганная недостаточность.

Также жертвой коронавируса стал мужчина, его привезли в больницу с пневмонией. У пациента были хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрирован 141 летальный случай.

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