На утро 2 декабря в Татарстане зарегистрировали 90 случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд – последний раз такие цифры были в конце мая. Об этом сообщает оперштаб региона.

«Из всех заболевших 17 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома. Среди них – двое детей до 18 лет, 9 человек от 18 до 30 лет, 22 человека от 30 до 50 лет, 21 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 18 человек в возрасте от 60 до 70 лет, 16 человек от 70 до 80 лет и два человека старше 80 лет», - говорится в сообщении.

За сутки в Казани зарегистрировали 35 человек, а также 33 человека в Набережных Челнах.

За весь период пандемии в Татарстане зарегистрировали 10 514 случаев заражения, выздоровело 9215 человек, 76 за прошедшие сутки.

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